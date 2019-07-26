وكيل "صحة" البحر الأحمر يعلن مواعيد اختبارات قبول الطلبة الجدد بمدارس التمريض



يوم الإثنين 19 أغسطس اختبار شخصى لمدارس الغردقة والشلاتين يوم الثلاثاء 20 اغسطس اختبار شخصى لمدار سفاجا والقصير



يوم الإربعاء 21 أغسطس اختبار شخصي لمدرسة مرسي علم





يوم الخميس 22 أغسطس لمدرسة رأس غارب





وأكد أنه سيتم إجراء اختبارات الإملاء وجميع الاختبارات الشخصية لجميع المتقدمين على مستوى المحافظة

وذلك تحت إشراف مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية.

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تحديد اختبارات قبول الطلبة الجدد بمدارس تمريض البحر الأحمر خلال الفترة من 4-8-2019 وحتى 8-8-2019 وايضا تم تحديد مواعيد كشف الهيئة للطلاب المتقدمين كالتالى: