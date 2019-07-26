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رسميا.. أنطوي في الزمالك خلال ساعات

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:43 ص
رسميا.. أنطوي في الزمالك خلال ساعات
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الفجر الرياضي
 
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أنهى مسئولو نادي الزمالك، الاتفاق مع نادي مصر المقاصة، بشأن التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وتواجد جون أنطوي، في مقر النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة مع اللاعب في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك.

 

وغادر بعدها "أنطوي" مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف ساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنطوي، سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.

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