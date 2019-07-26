علي الحجار يفتتح المهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور اليوم

تستضيف دار أوبرا دمنهور، مساء اليوم الجمعة، الفنان الكبير على الحجار وفرقته الموسيقية فى أولى حفلات مهرجان الأوبرا الصيفى، لتقديم باقة من أغانيه الذى تألق بها خلال مشواره الفنى الحافل.





من جهته قال محمد ظريف، رئيس دار أوبرا دمنهور، إن فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح أوبرا دمنهور تتواصل حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.





وأضف ظريف أن برنامج المهرجان يضم عدة نجوم منهم الفنان خالد سليم وعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز والفنانة مروة ناجى نجمة دار الأوبرا، كما يتضمن برنامج المهرجان الفنانة نسمة محجوب التى شاركت فى النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج، بالإضافة إلى عازف الترومبيت الشهير الدكتور مجدى بغدادى وفرقته "بغدادى بيج باند".



