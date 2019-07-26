وزير الخارجية الأمريكي: مستعد للذهاب إلى طهران





قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكداً أيضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل أن تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.





ورداً على سؤال "بلومبرغ تي في" حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ماً، قال وزير الخارجية الأميركي "بالتأكيد"، قبل أن يُضيف أنه سيذهب "إلى هناك عن طيب خاطر".





ورداً على سؤال آخر عما إذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، أجاب بومبيو "أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق"، مشيرًا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يأتي الى هنا، يأتي الى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة".





ولفت الى ان ظريف "يتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية".





واردف بومبيو "أود أن تُتاح لي فرصة أن أذهب الى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم واصبحَ الآن يؤذي إيران".





واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ مايو( ايار) استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.





وتابع بومبيو "نحن نحاول ممارسة الضغط الكافي (...) لإقناعهم (الإيرانيين) بأنهم إذا تصرفوا ببساطة كأمّة طبيعية، فإنه يمكن للشعب الإيراني أن يعيش حياة طبيعية"، مكرراً اعتقاده أن ظريف لا يملك سلطة حقيقية، وقائلاً "بنهاية المطاف (الحكومة الإيرانية) يقودها علي خامنئي".



