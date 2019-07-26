شاهد.. العرض الدعائي الثاني لفيلم "The Gemini Man" (فيديو)

طرحت شركة باراماونت بيكتشرز، العرض الدعائي الثاني لفيلم الخيال العلمي "The Gemini Man".





تدور أحداث "The Gemini Man"، حول قاتل النخبة الأكبر سنا يدعى هنري بروغان (ويل سميث) الذي يحاول التقاعد، ولكن يتم استهدافه فجأة ومتابعته من قبل ناشط شاب غامض يمكنه على ما يبدو التنبؤ بكل تحركاته.





الفيلم من إخراج أنج لي، ويتم إنتاجه من قبل المنتجين المشهورين جيري بروكهايمر وديفيد إليسون جنبا إلى جنب مع سميث وجيمس لاسيتر ودانا جولدبرج ودون جرانجر.





الفيلم من بطولة النجم ويل سميث في دور مزدوج، Clive Owen؛ ماري إليزابيث وينستيد؛ وبندكت ونج، وسيصل إلى دور العرض في 11 أكتوبر.



