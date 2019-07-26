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حفيدة الفيشاوي تكشف سر غيابها عن جنازته

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:38 ص
حفيدة الفيشاوي تكشف سر غيابها عن جنازته
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وكالات
 
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بكلمات مؤثرة نعت لينا الفيشاوي جدها الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.

لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي والدتها هي هند الحناوي، وشهد الاعتراف بنسبها أزمة كبيرة، حيث رفضت عائلة والدها الاعتراف بها في البداية، قبل أن يتراجعوا ويعترفوا بعدم صحة ما قاموا به، لتشهد الطفلة لحظات من السعادة مع جدها.

وفور وفاة الفيشاوي أكدت لينا عبر حسابها على "انستغرام" أنها ستفتقده بعد رحيله مبكرا وعدم تواجده من أجل حضور حفل تخرجها، لكنها تؤمن بكونه سيتواجد بروحه ليشاهدها حينما يحين ذلك اليوم، واعتبرت أن جدها مات بطلا في بلاده.

وبعد تلقيها أكثر من سؤال حول غيابها عن جنازة جدها، اختارت أن تكشف الأمر من خلال خاصية القصص المصورة، حيث كتبت قائلة "إلى هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب غيابي عن جنازة جدي.. والدي حصل على حكم محكمة يقضي بعدم عودتي إلى إنجلترا في حال قمت بزيارة مصر".

وهو السبب الذي منعها من الحضور إلى مصر لتوديع جدها سواء في الفترة الخاصة بمرضه، أو بعد وفاته من أجل حضور تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

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