حفيدة الفيشاوي تكشف سر غيابها عن جنازته
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:38 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
بكلمات مؤثرة نعت لينا الفيشاوي جدها الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.
لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي والدتها هي هند الحناوي، وشهد الاعتراف بنسبها أزمة كبيرة، حيث رفضت عائلة والدها الاعتراف بها في البداية، قبل أن يتراجعوا ويعترفوا بعدم صحة ما قاموا به، لتشهد الطفلة لحظات من السعادة مع جدها.
وفور وفاة الفيشاوي أكدت لينا عبر حسابها على "انستغرام" أنها ستفتقده بعد رحيله مبكرا وعدم تواجده من أجل حضور حفل تخرجها، لكنها تؤمن بكونه سيتواجد بروحه ليشاهدها حينما يحين ذلك اليوم، واعتبرت أن جدها مات بطلا في بلاده.
وبعد تلقيها أكثر من سؤال حول غيابها عن جنازة جدها، اختارت أن تكشف الأمر من خلال خاصية القصص المصورة، حيث كتبت قائلة "إلى هؤلاء الذين يتساءلون عن سبب غيابي عن جنازة جدي.. والدي حصل على حكم محكمة يقضي بعدم عودتي إلى إنجلترا في حال قمت بزيارة مصر".
وهو السبب الذي منعها من الحضور إلى مصر لتوديع جدها سواء في الفترة الخاصة بمرضه، أو بعد وفاته من أجل حضور تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني الراحل فاروق الفيشاوي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- طليقة أحمد الفيشاوي وابنتهما في فرنسا (صور)
- في ذكراه الأولى.. 9 لقطات من جنازة وعزاء وائل نور بعدسة "الفجر الفني"
- شطب دعوى تمكين أحمد الفيشاوى من رؤية ابنته والسبب
- "البنت كبرت".. ابنة أحمد الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورها
- آخرها تقبيل زوجته في مهرجان الجونة.. 5 مواقف أثارت الجدل حول أحمد الفيشاوي
- ماذا قالت هند الحناوي بعد رحيل فاروق الفيشاوي؟