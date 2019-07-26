حفيدة الفيشاوي تكشف سر غيابها عن جنازته

بكلمات مؤثرة نعت لينا الفيشاوي جدها الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس بعد صراع مع مرض السرطان.





لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي والدتها هي هند الحناوي، وشهد الاعتراف بنسبها أزمة كبيرة، حيث رفضت عائلة والدها الاعتراف بها في البداية، قبل أن يتراجعوا ويعترفوا بعدم صحة ما قاموا به، لتشهد الطفلة لحظات من السعادة مع جدها.





وفور وفاة الفيشاوي أكدت لينا عبر حسابها على "انستغرام" أنها ستفتقده بعد رحيله مبكرا وعدم تواجده من أجل حضور حفل تخرجها، لكنها تؤمن بكونه سيتواجد بروحه ليشاهدها حينما يحين ذلك اليوم، واعتبرت أن جدها مات بطلا في بلاده.



