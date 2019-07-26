تعرف على موعد مباراتي كلاسيكو الأرض للموسم الجديد

تتجه أنظار محبي كرة القدم العالمية نحو إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري من بينها الدورى الإسبانى الشهر القادم لذلك ينتظر الجميع معرفة موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن موعد غير مؤكد لمباراتى الكلاسيكو فى الموسم المقبل بالدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة.