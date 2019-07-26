ريال مدريد يحدد أسبوعين للتعاقد مع بوجبا

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الوقت بدأ في النفاد من ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأكدت التقارير أن ريال مدريد حدد 15 يوم فقط كمدة ز منية لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا بطل كأس العالم 2018.



وكشفت التقارير أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى في بوجبا اللاعب الأمثل لبناء المشروع الجديد للنادي كما يعتبر أيضاً الهدف الأول لزيدان منذ أن عاد لتدريبات الفريق.



وأوضحت التقارير أنه بعد أشهر من المفاوضات بين إدارة الناديين لم ينجح الملكي في خفض طلبات الشياطين الحمر المالية الضخمة والتي وصلت لـ180 مليون يورو.



وأفادت التقارير بأنه على الرغم من أن الصفقة لم يحدث بها أي تقدم في الفترة الماضية إلا أن زيدان مصر على بوجبا ويحاول فلورينتينو بيريز رئيس الملكي إنهاء الصفقة سريعاً لإرضائه.



وكشفت التقارير عن العقبة الآخرى التي سيواجهها بيريز غير المطالب المادية وهي أن الموعد النهائي لغلق فترة سوق الإنتقالات في إنجلترا سيكون يوم 8 أغسطس مما سيدفع اليونايتد لرفض البيع بسبب عدم قدرته على تعويضه.