الغيرة تشق الصفوف داخل برشلونة بسبب دى يونج
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:08 ص
محمد جمال
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عبر كارليس ألينيا لاعب برشلونة الإسبانى عن حزنه الشديد من موقف النادى معه بعد إعطاء إدارة الفريق رقم قميصه للوافد الجديد فرانك دى يونج القادم من أياكس آمستردام الهولندي.
وصرح اللاعب لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى برشلونة قام بإعطاء فرانك دى يونج رقم القميص الخاص بى دون علمى وهو رقم 21.
وأشار اللاعب أن ليس هناك مشكلة بينه وبين دى يونج ولكن كان على النادى إخباره من أجل ان يقرر إعطاء الرقم للاعب من عدمه إلا أن النادى تعامل دون أن يخبره.
ويذكر أن ألينيا سيرتدى رقم 19 بعد أن تقرر أن يرتدى دى يونج رقم 21.
وصرح اللاعب لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى برشلونة قام بإعطاء فرانك دى يونج رقم القميص الخاص بى دون علمى وهو رقم 21.
وأشار اللاعب أن ليس هناك مشكلة بينه وبين دى يونج ولكن كان على النادى إخباره من أجل ان يقرر إعطاء الرقم للاعب من عدمه إلا أن النادى تعامل دون أن يخبره.
ويذكر أن ألينيا سيرتدى رقم 19 بعد أن تقرر أن يرتدى دى يونج رقم 21.
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