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وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:28 ص
وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي
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وكالات
 
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غيب الموت الفنانة المصرية فوزية عبد العليم بعد صراع استمر سنوات مع المرض، لترحل الفنانة التي لم تقم بدور البطولة ولكن أدوارها الصغيرة ظلت عالقة في أذهان الجميع.

حيث أعلنت الدكتورة نيفين خليفة ابنة الفنانة الراحلة عن خبر وفاة والدتها، ونعتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك" مؤكدة أن السيدة التي أسعدت الملايين بفنها رحلت، وهي أيضا السيدة التي لم تبخل بوقتها وتربيتها على أبنائها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع رحيل الفنانة المصرية التي اشتهرت بتقديم دور السيدة العجوز، وقدمت العديد من الأدوار الشهيرة في السنوات الأخيرة.

ولعل أبرزها مشاركاتها في فيلم "صاحب صاحبة" بصحبة الفنان محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي، ونعاها محمد هنيدي عبر السوشيال ميديا قائلا "مع السلامة يا أم جاد" في إشارة للدور الذي لعبته في الفيلم.

كما أنها شاركت هنيدي بدور آخر في فيلم "جاءنا البيان التالي"، حيث جسدت دور والدة سليمان عيد في الفيلم.

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم.. وهكذا نعاها محمد هنيدي
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