كلوب يرفض التعاقد مع نجم برشلونة

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.





وقال كلوب في تصريحات صحفية، لشبكة "إسبن" العالمية: "أنا احب كوتينيو وأعتقد أنه لاعب رائع، لكن التوقيع معه يتطلب م بلغا ضخمًا وذلك يجعله خارج حسابتنا لهذا العام".





وتابع: " كوتينيو اضافة قوية لأي فريق ولكن التعاقد معه أمر مستحيل وأتمني له التوفيق مع برشلونة".