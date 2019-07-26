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كلوب يرفض التعاقد مع نجم برشلونة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:42 ص
كلوب يرفض التعاقد مع نجم برشلونة
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علاء خليف
 
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كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن موقف ناديه من التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.


وقال كلوب في تصريحات صحفية، لشبكة "إسبن" العالمية: "أنا احب كوتينيو وأعتقد أنه لاعب رائع، لكن التوقيع معه يتطلب مبلغا ضخمًا وذلك يجعله خارج حسابتنا لهذا العام".


وتابع: " كوتينيو اضافة قوية لأي فريق ولكن التعاقد معه أمر مستحيل وأتمني له التوفيق مع برشلونة".


واختتم: "حال كان كل ما تكتبه الصحافة بشأني صحيحا، وحال كان مشابها لما يكتبونه حولي، سأقول بأنه (كوتينيو) سعيد تماما في برشلونة، ويرغب في التوقيع على عقد جديد، يمتد لستة أعوام قادمة، أو ما شابه".
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