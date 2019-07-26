برشلونة يرفض التنازل عن التعاقد مع هذا اللاعب

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة يتعامل بهدوء واضح مع الصفقة حتى يتم إستع ادة نيمار دون الدخول فى مشاكل مع إدارة باريس سان جيرمان.