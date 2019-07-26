برشلونة يرفض التنازل عن التعاقد مع هذا اللاعب
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:22 ص
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى قد أعلن عن نيته الواضحة فى إستعادة نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة يتعامل بهدوء واضح مع الصفقة حتى يتم إستعادة نيمار دون الدخول فى مشاكل مع إدارة باريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إن أخر إتفاق بين إدارة الناديين كان هو إخبار برشلونة أولاً فى حال قررت إدارة باريس بيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى برشلونة يتعامل بهدوء واضح مع الصفقة حتى يتم إستعادة نيمار دون الدخول فى مشاكل مع إدارة باريس سان جيرمان.
وأشارت الصحيفة إن أخر إتفاق بين إدارة الناديين كان هو إخبار برشلونة أولاً فى حال قررت إدارة باريس بيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
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