اليوم.. حفل الموسيقار العالمي ياني يعزف في الإسكندرية "فيديو"

وصل الموسيقار اليوناني، ياني، الأربعاء الماضي إلى مطار برج العرب بالإسكندرية لإحياء حفله الثاني في الساحل الشمالي اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك عقب حفله في العاصمة اللبنانية، بيروت، 23 يوليو الجاري. كما أنها المرة الثانية التي يأتي فيها ياني إلى مصر، حيث حظي حفله الأول عام 2015 تحت سفح أهرامات الجيزة بنجاح باهر، وحضور جماهيري كبير.





ونشر الموسيقار اليوناني صورة له على متن طائرة مصر للطيران، حيث حرصت الشركة على الترحيب بالموسيقار من خلال وضع صورته على قطع الأقمشة الموضوعة على ظهر مقاعد الركاب. وحظيت الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة واسعة، وترحيب وتعليقات من عشاق ياني وموسيقاه.





وتتراوح أسعار التذاكر لحفل ياني ما بين 40-190 دولارا أمريكيا.