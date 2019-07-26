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الإسماعيلي يشعل المريكاتو الصيفي بنجم منتخب غينيا بيساو

الجمعة 26/يوليه/2019 - 05:54 ص
الإسماعيلي يشعل المريكاتو الصيفي بنجم منتخب غينيا بيساو
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أحمد كابو
 
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نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادى الشعلة السعودى ومنتخب غينيا بيساو حتى نهاية 2022.


جاء ذلك فى حضور الأستاذ محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادى بالإضافة إلى اللاعب ووكيله.


وكانت اللجنة الفنية بالدراويش، قد وافقت على التعاقد مع اللاعب بعدما قدم أداء رائع مع الأندية التى لعب ضمن صفوفها بجانب منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت بمصر.


وتسعى إدارة النادى بإبرام التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد 2020 / 2019، فى ظل مشاركته القوية فى البطولات المحلية والعربية.

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