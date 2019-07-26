موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد يوم السبت 27/7/2019 في الكأس الدولية للأبطال
الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:34 ص
أحمد عصام
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يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق أتليتكو مدريد يوم السبت 27 يوليو، وذلك في الساعة الواحدة والنصف صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال.
ويستعد كلا الفريقين من خلال تلك البطولة للموسم المقبل، حيث يشارك معظم الأندية الكبرى في أوروبا ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية استعدادا للموسم الكروى القادم.
وتعرض ريال مدريد للهزيمة في المباراة الأولى التي خاضها في الكأس الدولية للأبطال، وذلك أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل في المباراة الثانية أمام أرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق.
كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد، وفريق أتليتكو مدريد في بطولة كأس الدولية للأبطال عبر موقع الفجر الرياضي.
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