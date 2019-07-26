موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد يوم السبت 27/7/2019 في الكأس الدولية للأبطال





وتعرض ريال مدريد للهزيمة في المباراة الأولى التي خاضها في الكأس الدولية للأبطال، وذلك أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بينما تعادل في المباراة الثانية أمام أرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق.





كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد، وفريق أتليتكو مدريد في بطولة كأس الدولية للأبطال عبر موقع الفجر الرياضي.

ويستعد كلا الفريقين من خلال تلك البطولة للموسم المقبل، حيث يشارك معظم الأندية الكبرى في أوروبا ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية استعدادا للموسم الكروى القادم.