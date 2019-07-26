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"مهموم" لمحمد منير تحقق نجاحا بيوتيوب

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:58 ص
مهموم لمحمد منير تحقق نجاحا بيوتيوب
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طرح الكينج محمد منير عبر "يوتيوب"، أعنيتة الجديدة "مهموم" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجحت الأغنية في أقل من 12 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من تحقيق 200 ألف مشاهدة.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.
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