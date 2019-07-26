"مهموم" لمحمد منير تحقق نجاحا بيوتيوب

طرح الكينج محمد منير عبر "يوتيوب"، أعنيتة الجديدة "مهموم" والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.





ونجحت الأغنية في أقل من 12 ساعة منذ طرحها في الاقتراب من تحقيق 200 ألف مشاهدة.



