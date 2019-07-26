حجاج الجمعيات الأهلية من الدقهلية والقليوبية يغادرون اليوم للأراضي المقدسة

يغادر بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الدقهلية والجيزة والقليوبية، اليوم الجمعة، ويبلغ عددهم 594 حاجًا، من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة على أن تتوالى باقى أفواج حج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

كان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكد أنه سيصاحب الحجاج 13 واعظًا، منهم لأول مرة لهذا العام 3 واعظات دينيات، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم التوعية بالأراضى السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجاج، خلال تواجدهم فى السعودية، للتوعية بأداء مناسك الحج.



