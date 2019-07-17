جينفير لوبيز تتحدث عن مصممها العربي المفضل (فيديو)





تحتفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، هذا العام بعيد ميلادها الخمسين، وقررت بهذه المناسبة أن تقوم بجولة عالمية تحمل عنوان My Party World Tour، وستقدم إحدى حفلاتها في مصر خلال شهر آب/أغسطس المقبل.





في إطار الترويج لهذه الجولة ظهرت لوبيز في إحدى المقابلات وهي تتحدث عن مصممها العربي المفضل، وهو اللبناني زهير مراد والذي تعرفت على أعماله في عام 2010 عندما رأته على شاشة قناة "فاشون تي في".



