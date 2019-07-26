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عبير صبري تطالب متابعيها بالدعاء لفجر السعيد بعد نقلها للعناية المركزة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:57 ص
عبير صبري تطالب متابعيها بالدعاء لفجر السعيد بعد نقلها للعناية المركزة
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عبرت الفنانة عبير صبري، عن دعمها للإعلامية فجر السعيد، في محنة مرضها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وكتبت صبري عبر "إنستجرام"، "الإعلامية فجر السعيد، شفاكي الله وعافاكي ربنا يقومك بالسلامة لأهلك ومحبينك هي بالمستشفي بالعناية المركزة وتتلقي العلاج أدعولها بالشفاء". 

كانت فجر السعيد، تعرضت لنزيف داخلي أدى إلى نقلها للمستشفى وإدخالها غرفة الإنعاش في حالة خطرة.

 

أعلن ذلك حساب كويتي يحظى بمتابعة كبيرة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقال الحساب الذي يحمل اسم "كويتي عتيج":" الاعلامية الكويتية فجر السعيد تتعرض لنزيف داخلي وتم إدخالها الإنعاش وهي الآن بحالة خطيرة في أحد المستشفيات".

 

وعلق الإعلامي القطري جابر الحرمي قائلًا": شفاها الله وعافاها.. ومنّ عليها بالشفاء العاجل".

 

فيما علقت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة قائلة" شفاها الله".


عبير صبري تطالب متابعيها بالدعاء لفجر السعيد بعد نقلها للعناية المركزة
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