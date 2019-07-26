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زيدان يطلب التعاقد مع محمد صلاح.. تعرف على السبب

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:06 ص
زيدان يطلب التعاقد مع محمد صلاح.. تعرف على السبب
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محمد الصو
 
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جدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، طلبه بشأن التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية.


ويأتي طلب زيدان، بعد تعرض ماركو أسينسيو لاعب الفريق، للإصابة بالرباط الصليبي خلال معسكر الإعداد استعدادا للموسم الجديد.


وقالت صحيفة "إل كونفيدنسيال الإسبانية" إن زيدان يراقب بجدية موقف الثنائي صلاح وماني ويستعد لمطالبة ناديه بالتحرك من أجل الحصول على خدمات أحدهما بالموسم المقبل.


واختتمت الصحيفة، أن مدريد سيواجه صعوبة بالغة في الحصول على خدمات أي منهما، بسبب رغبة ليفربول، في الاحتفاظ بنجومه أطول فترة ممكنة.
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