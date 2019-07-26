ريال مدريد يحدد 6 بدلاء لأسينسيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حدد 6 نجوم من العيار الثقيل للتعاقد مع أحدهم تعويض غياب نجمه ماركو أسينسيو الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.





وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن ريال مدريد حدد 6 لاعبين على وجه التحديد مشابهين لأسينسيو لضم أحدهم قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.





وذكر الموقع الإسباني أن أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد جاء على رأس القائمة التي حددها الملكي وهو نجم شاب متعدد المواهب ويستطيع اللعب في أكثر من مركز.





وكشف الموقع الإسباني أن اللاعب الثاني هو البرازيلي ريتشارليسون نجم إيفرتون الإنجليزي واللاعب الثالث هو ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد.





وأشار الموقع الإسباني إلى أنه هناك ثلاثة أسماء أخرى وهم الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني والمكسيكي هيرفينج لوزانو نجم آيندهوفن الهولندي والبرتغالي جونزالو جويديس نجم فالنسيا.





ونوه الموقع الإسباني بأن ريال مدريد أصدر بيانًا أكد خلاله إصابة نجمه ماركو أسينسيو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى وقطع في الغضروف المفصلي الخارجي عقب خروجه على نقالة أمام مباراة فريقه مع آرسنال الإنجليزي الودية.





وأوضح الموقع الإسباني أن ريال مدريد أكد خضوع أسينسيو لعملية جراحية في الركبة خلال أيام قليلة وستصل مدة غيابه عن الملاعب ما بين سبعة إلى تسعة أشهر على الرغم من أن بعض اللاعبين عادوا بعد ستة أشهر فقط.