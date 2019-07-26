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"التضامن": تم حصر 129 ألف أسرة أولى بالرعاية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:09 ص
التضامن: تم حصر 129 ألف أسرة أولى بالرعاية
المهندس محمد هاشم
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، ومدير برنامج حياة كريمة، إنه تم تحديد عدد الأسر الأكثر احتياجا في أول 100 قرية فقيرة مستهدفة في برنامج "حياة كريمة"، وتم تحديد احتياجاتها.

وأضاف "هاشم"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنه تم تحديد احتياجات نحو 129 الف أسرة مستهدفة هي الأولى بالرعاية.

ولفت مستشار وزيرة التضامن، أنه سيتم ترميم المنازل، وتم عمل ملف لكل قرية، يتضمن عدد السكان، وعدد الفقراء، وعدد الأسر، والخدمات الموجودة في القرية والتدخلات المطلوبة، ثم يتم البدء خلال أيام.

وأشار إلى أنهم يتدخلون لرفع كفاءة المنازل، ويجب أن يكون ملك للشخص لكي لا يتم إصلاح المنزل للمالك الأصلي.
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