محكمة دبي تقضي بإبعاد فنانة عربية عن الإمارات 3 أشهر بتهمة هتك العرض!





قضت محكمة جنح دبي، اليوم الخميس، بإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين، عن دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أشهر.





وصدر الحكم ضد مريم حسين، عن تهمة هتك العرض مع مغني راب، أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.





وأعلنت المحامية والإعلامية الإماراتية، الدكتورة حوراء موسى، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما اليوم ببراءة موكلها، الإعلامي صالح الجسمي، الشقيق الأكبر للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.



