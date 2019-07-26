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مشاهدات قياسية للإعلان التشويقي لـ"Jumanji: The Next Level"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:59 ص
مشاهدات قياسية للإعلان التشويقي لـJumanji: The Next Level
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حقق الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من فيلم Jumanji عدد مشاهدات قياسي تجاوز الـ 32,455,462 مليون مشاهدة عبر يوتيوب. 

وقرر القائمون على الفيلم عرض في أعياد الكريسماس في سبتمبر المقبل. 

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأخير 90 مليون دولار، تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان.

ويشارك فى بطولة Jumanji 2 عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك.

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