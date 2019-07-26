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"أغنية القرن الـ 20" تحصد مليار مشاهدة على "يوتيوب"!

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:44 ص
أغنية القرن الـ 20 تحصد مليار مشاهدة على يوتيوب!
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وكالات
 
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أطلق موقع "يوتيوب" نسخة محدثة لأغنية Bohemian Rhapsody‎ لفرقة الروك البريطانية الشهيرة "كوين" بعد أن حققت مليار مشاهدة في "يوتيوب".

وذكر تقرير صحفي لشركة خدمات الإنترنت "غوغل"، أن "الفيديو الموسيقي لأشهر أغنية لفرقة "كوين"  Bohemian Rhapsody، حقق مليار مشاهدة على "يوتيوب"، إنه أقدم فيديو يحقق هذا العدد الضخم من المشاهدات، وأول فيديو كليب من عصر السبعينيات، يصبح رائجا بين مستخدمي الإنترنت".

وتم نشر النسخة الجديدة من الأغنية بدقة أعلى وصوت محسن على نفس القناة في "يوتيوب"، مع الاحتفاظ بعدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات.

وصدرت أغنية Bohemian Rhapsody عام 1975 ضمن ألبوم الفرقة الذي حمل عنوان A Night at the Opera.

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