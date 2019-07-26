العميد محمد عبدالوهاب مدير البحث الجنائي الجديد في بني سويف (بروفايل)

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صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، على حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.



وجاءت في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019، تولي اللواء زكريا صالح، مديرًا لأمن بني سويف، واللواء محمد مراد، نائبا لمدير الأمن، واللواءات حمدي فرج وشريف عبد الستار ومحمد توفيق، مساعدو مدير الأمن والعميد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عصام ابو الفضل، رئيس المباحث الجنائية.



وكان العميد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، يشغل منصب رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة، ثم رئيسا لمباحث مديرية أمن كفر الشيخ، ثم مدير لإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، ومشهود له بالكفاءة وحسن معاملة المواطنين، وسرعة كشفه لمرتكبي الجرائم المتعددة، والعمل على إنهاء الخلافات بين العائلات بإجراء الجلسات العرفية وإلقاءه القبض على مافيا الهجرة الغير الشرعية.

