مدير أمن بني سويف الجديد: القضاء على البؤر الإجرامية هدفي الأول

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قال اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف الجديد، في أول تصريحات له عقب إعلان الحركة، إنه سوف يواصل الحملات الأمنية للقضاء على البؤر الإجرامية، وإنهاء الخصومات الثأرية بجميع قرى المحافظة، وتعزيز الخطط الأمنية لمواجهة الإرهاب.



وأأكد صالح، احترام حقوق الإنسان في ظل القانون، حسن معاملة المواطنين، والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة جهاز الشرطة بالتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية، وفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولًا للتعاون المشترك، والالتزام بالمهام الواردة بخطط التأمين، ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات، والقواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح.



وشدد مدير أمن بني سويف الجديد، على تحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطه بجهاز الشرطة والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين، مؤكدًا علي تطبيق سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين.

