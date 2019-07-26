تعرف على اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف الجديد

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صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، على حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.



وجاءت في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019، تولي اللواء زكريا صالح، مديرًا لأمن بني سويف، واللواء محمد مراد، نائبا لمدير الأمن، واللواءات حمدي فرج وشريف عبد الستار ومحمد توفيق، مساعدو مدير الأمن والعميد محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عصام ابو الفضل، رئيس المباحث الجنائية.



كان اللواء زكريا صالح، وصل وهو في رتبة رائد لمديرية أمن أسيوط، ثم نقل وعاد قبل اعتماد الحركة وهو في رتبة لواء، حيث شغل منصب حكمدار مديرية أمن اسيوط، نائبا لمدير الأمن، قبل توليه منصب مدير أمن بني سويف.



