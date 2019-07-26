"الأورمان": وقعنا بروتوكول مع تحيا مصر لإعمار 100 قرية



وأضاف "شعبان"، في مداخلة مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أنهم اتجهوا فيما بعد لإعمار المنازل، ووقعوا بروتوكول مع صندوق تحيا مصر بقيمة 100 مليون جنيها، لإعمار 100 قرية.



وتابع مدير جمعية الأورمان، أن هذا البروتوكول يختلف عن إعمار القرى التي تمت بالتعاون مع وزارة التضامن، بالإضافة إلى فرش أكثر من 1500 شقة في المناطق التي تم نقل العشوائيات فيها، مشددا على أن مبادرة حياة كريمة متشعبة جدا، ولكن أهمها مجالي الصحة والسكن، مشددًا على أنهم يركزون العمل في وجه قبلي لأنه في حاجة حقيقية لذلك.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، إنهم بدأوا في مبادرة حياة كريمة منذ 3 يوليو عام 2018، في مجال الصحة وخاصة قوائم الانتظار.