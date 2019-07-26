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عاجل.. بريطانيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:17 ص
عاجل.. بريطانيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية
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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية استئناف رحلاتها من وإلى العاصمة المصرية القاهرة بدءا من اليوم الجمعة 26 يوليو، بحسب الناطق باسم الشركة.

ومن المنتظر أن تصل أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية في تمام الساعة الحادية عشر و15 دقيقة مساء، على متن طائرة من طراز "دريملاينر" تحمل 200 راكب.

فيما تقلع أولى رحلات الشركة من القاهرة في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل.

وأوضح المدير الإقليمي، شريف برسوم، أن الخطوط البريطانية أخذت القرار بتعليق الرحلات "لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الشركة"، لافتا إلى أن القرار لم يصدر عن وزارة النقل.

كما أكد أن إجراءات الأمن في مطار القاهرة الدولي "ممتازة" ولا يوجد أي تعليق عليها، وأن قرار التعليق لمدة 7 أيام جاء بهدف "مراجعة الخطوط وليس أكثر".

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