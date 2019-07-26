تفاصيل إصابة شخص على يد 5 أشخاص في نبروه بالدقهلية

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أصيب شاب مقيم بمدينة نبروه علي يد خمس أشخاص أمام منزله لمعاتبته أحد المتهمين لمعاتبته له بالاعتداء على نجله وتبادلا الحوار فيما بينهما الى ان وصلت لإشتباكات وتدخل الأهالى للفصل بينهما



ولم ينتهي الامر لدي احد المتهمين بل جمع ٤ من زملائه وتربصوا بالمجنى عليه محمد امين عبد الهادي علي 38 سنة والمقيم بشارع البحر فى مدينة نبروه واعتدوا عليه بالسكاكين والسواطير نتج عنه اصابة المجنى عليه بشرخ في الجمجمه وتجمع دموي بالمخ وجرح بالكتف واليد وتم نقله لمستشفي طوارىء المنصورة



وعلي الفور انتقلت الجهزة الامنية لمستشفي طوارئ المنصورة وبسؤال احمد امين صاحب 30 سنة صاحب محل اجهزة كهربائية بالمنصورة وشقيق المجنى عليه أكد ان المتهمين "عادل م ي"، احمد ص ا"، "كريم م "، محمد ك ع"، وسائق التوكتوك كريم ا" اعتدوا على شقيقة غدرا به حال نزوله من السيارة أمام المنزل انتقاما من شقيقى لمعاتبته لأحد المتهمين اعتدى بالضرب على نجله



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10641 جنايات نبروه للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات