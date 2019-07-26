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ننشر التشكيل الجديد لمديرية الأمن في محافظة بني سويف

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:14 ص
ننشر التشكيل الجديد لمديرية الأمن في محافظة بني سويف
مديرية أمن بني سويف
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احمد فتحي الدسوقي
 
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صدق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، على حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وجاءت في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019، تولي اللواء زكريا صالح، مديرًا لأمن بني سويف، واللواء محمد مراد، نائبا لمدير الأمن، واللواءات حمدي فرج وشريف عبد الستار ومحمد توفيق، مساعدو مدير الأمن والعميد محمد عبد الوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد عصام ابو الفضل، رئيس المباحث الجنائية.
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