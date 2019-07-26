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القومي يتعاقد مع "جوكر" سمنود مقابل 10 آلاف جنية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:11 ص
القومي يتعاقد مع جوكر سمنود مقابل 10 آلاف جنية
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مصطفي الجندي
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي في تدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع عبد الرحمن عمار صانع ألعاب فريق سمنود .


وقام اللاعب بالتوقيع للقومي لمدة موسمين، في حضور حاتم حسن، المدير الفني، للقومي، وياسر سمير المدير التنفيذي لشركة يوسبورت، بعدما حصل مجلس إدارة سمنود على مبلغ 10 آلاف جنية، من فريق القومي، بجانب التنازل عن مستحقاتة.


ويعد عمار من مواليد 1996، ولعب من قبل في صفوف غزل شبين، ومليج، وطوخ، وسمنود، قبل الإستقرار على الإنضمام للقومي أحد أندية مجموعة القاهرة، والذي يشارك في القسم الثالث للموسم الثاني على التوالى.


ويمتاز اللاعب الجوكر، بالسرعات والمهارات العالية، ويشارك في مركز الجناح، وصانع الألعاب، وتألق مع الفرق التي لعب لها خلال السنوات السابقة.

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