القومي يتعاقد مع "جوكر" سمنود مقابل 10 آلاف جنية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القومي في تدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث، بالحصول على توقيع عبد الرحمن عمار صانع ألعاب فريق سمنود .





وقام اللاعب بالتوقيع للقومي لمدة موسمين، في حضور حاتم حسن، المدير الفني، للقومي، وياسر سمير المدير التنفيذي لشركة يوسبورت، بعدما حصل مجلس إدارة سمنود على مبلغ 10 آلاف جنية، من فريق القومي، بجانب التنازل عن مستحقاتة.



