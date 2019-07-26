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سرس الليان يتعاقد مع لاعب وسط مركز شباب زفتى

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:09 ص
سرس الليان يتعاقد مع لاعب وسط مركز شباب زفتى
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مصطفي الجندي
 
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واصل مجلس إدارة فريق سرس الليان، الحصول على توقيع لاعبين جدد، لدعم خطوط الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لإنطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.


وقال محمد كليلة عضو مجلس إدارة النادي السرساوي، بأن اللاعب أحمد البديوي لاعب وسط مهاجم فريق مركز شباب زفتي قام بالتوقيع لموسمين، في صفقة إنتقال حر.


ويعد اللاعب من مواليد 1995، ولعب من قبل في ناشئين الأهلي، كما إنضم لسيدي سالم، وزمالك قلين، ومركز شباب زفتى، وكان قد تلقى مؤخرا عرضان من سمنود وصيد المحلة.


وتعاقد سرس الليان مؤخرا مع حلمي أحمد مدافع بنها وعرب الرمل، ومحمد سعيد كشري مدافع ميت خاقان، وأيمن فتحي حارس عرب الرمل.

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