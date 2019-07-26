بعد غياب سنوات.. هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة" (صورة)

طرح النجم هيثم شاكر، بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، حيث من المقرر طرحه شهر أغسطس المقبل.



وكان شاكر، طرح برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به، والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد





أغنية "ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية والذي يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.