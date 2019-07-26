ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد غياب سنوات.. هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة" (صورة)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:59 ص
بعد غياب سنوات.. هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد معرفة قديمة (صورة)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

طرح النجم هيثم شاكر، بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، حيث من المقرر طرحه شهر أغسطس المقبل.

وكان شاكر، طرح برومو أغنية "ياما ياما" على صفحات السوشيال ميديا الخاصة به، والتي من المنتظر أن تكون ضمن ألبوم هيثم شاكر الجديد 

 


أغنية "ياما ياما" لهيثم شاكر من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع أحمد إبراهيم ويضم الألبوم الجديد 13 أغنية والذي يعتبر عودة لهيثم شاكر بعد غياب 5 سنوات عن جمهوره.

بعد غياب سنوات.. هيثم شاكر يطرح بوستر ألبومه الجديد "معرفة قديمة" (صورة)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا