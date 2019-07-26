عاجل.. الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية

أنهى مجلي ادارة نادي الزمالك ، الاتفاق مع مصر المقاصة حول ضم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعزيز الخط الأمامى بصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد على أن يتم قيده فى قائمة الموسم القادم سواء المحلية أو الأفريقية.



