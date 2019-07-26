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عاجل.. الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 02:06 ص
عاجل.. الزمالك يحسم أهم صفقاته الصيفية
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هاني عصام
 
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أنهى مجلي ادارة نادي الزمالك ، الاتفاق مع مصر المقاصة حول ضم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الفيومى، لتعزيز الخط الأمامى بصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد على أن يتم قيده فى قائمة الموسم القادم سواء المحلية أو الأفريقية.
 

وتواجد مسؤولي المقاصة في نادي الزمالك لإنهاء الصفقة، ووقع عقود انضمامه إلى النادى الأبيض فى تواجد رئيس النادي الأبيض ونجليه أمير ,أحمد مرتضى .

 

وتم الاتفاق على التعاقد مع اللاعب لمدة خمس سنوات الإفصاح عن قيمتها المالية فى الوقت الحالى.
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