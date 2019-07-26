"مسار إجباري" يشعل المسرح الروماني (صور)
الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:45 ص
إسلام سعفان
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أشعل فريق "مسار اجباري" مدرجات المسرح الروماني ونجح في خلق حاله من التواصل والتفاعل الايجابي مع الجمهور البطل الحقيقي في هذا المهرجان والذي احتشد بمختلف فئاته العمرية مرددا كلمات أغاني عبرت عن جيلهم وقضاياهم.
وعلق الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية على مشهد الإقبال الجماهيري يوميًا بأن توجيهات وزيرة الثقافة بأقامة فعاليات وانشطة فنية متنوعه تهدف الي الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي الثقافي والفني وتقديم انشطة تعبر عن الشباب وتحتوي طاقاتهم وافكارهم من خلال استرتيجية وخريطة ثابتة خلال مهرجانات الصيف كانت وراء هذا النجاح واشاد صابر بسلوك الجماهير في الحفاظ علي الاثار.
وأكد على دور القوة الناعمة في بناء وتنمية المجتمع وتقويم السلوك مشيرا الي امتداد حفلات مهرجان الصيف الي مسرحي اوبرا دمنهور والاسكندرية خلال شهري أغسطس وحتي الاسبوع الأول سبتمبر والتى يحيها نخبة من نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي.
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