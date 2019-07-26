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أزمة كبري في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:50 ص
أزمة كبري في الزمالك قبل مواجهة الأهلي
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أثار عمر صلاح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أزمة كبرى قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز . 

 وقرر صلاح عدم خوض مباراة القمة على خليفة أزمته مع محمود علاء مدافع الفريق والتي نشبت بينهما في مباراة الزمالك والجونة والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي، حيث قام علاء بتوبيخ الحارس الصاعد محملا أياه نتيجة المباراة لتتواصل الأزمة عقب مباراة الاسماعيلي وتتويج الأهلي بلقب الدوري .

 يذكر أن الزمالك يعاني في مركز حراسة المرمى في ظل إصابة محمود جنش وعدم جاهزية عماد السيد والذي ينتظر نهاية الموسم للرحيل عن صفوف الفريق ولا يوجد سوى الحارس الشاب عمر صلاح .
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