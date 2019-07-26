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أحمد الفيشاوي يعلن تنفيذ وصية والده بعد وفاته

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:30 ص
أحمد الفيشاوي يعلن تنفيذ وصية والده بعد وفاته
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أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، تنفيذه وصية والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية فجر أمس الخميس.

ورثى والده عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بآية قرآنية، "الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون صدق الله العظيم. 

وأضاف: "البقاء لله، نسألكم الفاتحة لي شرف النبي والفاتحه لفاروق الفيشاوي ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون:.

وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفية سرس الليان والحمد لله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده،، أرجو الدعاء"

أحمد الفيشاوي يعلن تنفيذ وصية والده بعد وفاته
أحمد الفيشاوي يعلن تنفيذ وصية والده بعد وفاته
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