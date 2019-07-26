زيدان: تأثرنا بإصابة أسينسيو.. ورودريجيز ليس موضوعي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على أنه تأثر كثيراً بالإصابات التي لحقت بالفريق حيثُ أصيب ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي وأيضًا فيرلاند ميندي في الفخذ الأيمن.





وقال زيدان، في تصريحات صحفية: "لقد تأثرنا جميعًا بإصابة أسينسيو ونحن قلقون جدًا عليه ونأسف لما حصل له إنها إصابة خطيرة وآمل أن يصبح أقوى".



