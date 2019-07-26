أشعل البرازيلي نيمار جونيور الصراع بين الأندية الكبرى بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعدما فشل في التأقلم مع الأجواء الباريسية في ظل تألق النجم الشاب كيليان مبابي الذي خطف الأضواء منه.

وكان نيمار قد غاب عن مران باريس سان جيرمان منذ أيام مما جعل الإدارة تصدر بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتحذيره من عاقبة هذا الغياب بدون إذن مسبق لكن اللاعب عاد واجتمع مع ليوناردو وتم تسوية الأزمة.





وتشير تقارير صحفية إلى أن نيمار قد تلقى وعد من الإدارة الباريسية بالسماح له بالرحيل حال وصول عرضاً مناسباً طالما أنه يريد المغادرة في الميركاتو الصيفي الحالي.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" 4 سيناريوهات ترسم مستقبل نيمار في ميركاتو الصيف:





1- برشلونة:

قدم نادي برشلونة عرضاً مغرياً لنادي باريس سان جيرمان وهو دفع مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لعرض اثنين من اللاعبين ما بين كلاً من؛ فيليب كوتينهو، ديمبيلي، صامويل أومتيتي ونيلسون سيميدو.





وتؤكد التقارير أن نادي باريس سان جيرمان لا يريد سوى الحصول على مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لا غير.





2- ريال مدريد:

دائماً ما يؤكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على رغبته في التعاقد مع نيمار ويعد الملكي بالفعل منافساً على الصفقة مع برشلونة ولكن الأمور لم تحسم ولم تذكر الصحف الأجنبية تقديم الأبيض لأي عرض من أجل نيمار.





3- يوفنتوس: ارتبط نيمار بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خاصةً مع رغبة الإدارة في تدعيم الصفوف بصفقات نارية من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، لكن الصحف الإيطالية تشير لضعف هذا السيناريو في ظل منافسة البارسا والريال على الصفقة.

ارتبط نيمار بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي خاصةً مع رغبة الإدارة في تدعيم الصفوف بصفقات نارية من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، لكن الصحف الإيطالية تشير لضعف هذا السيناريو في ظل منافسة البارسا والريال على الصفقة.





4- باريس سان جيرمان:

بقاء نيمار في باريس هذا الموسم أمر متوقع حال عدم جدية الأندية الثلاثة الكبرى في الحصول على خدمات اللاعب، وبالتالي سيبقى للموسم الجديد على أمل أن يرحل في صيف 2020.