كورتوا يشعل الأجواء في ريال مدريد بتصريحات مثيرة

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أنه سيكون الحارس الأول للنادي الملكي في الموسم الجديد، كما رفض فكرة المقارنة بين إيدين هازارد وكريستيانو رونالدو.





وقال كورتوا، في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الآن أصبح واضحًا مَن هو الرقم 1، أشعر بأنني أقوى من أي وقتٍ مضى".



