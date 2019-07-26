كورتوا يشعل الأجواء في ريال مدريد بتصريحات مثيرة
أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أنه سيكون الحارس الأول للنادي الملكي في الموسم الجديد، كما رفض فكرة المقارنة بين إيدين هازارد وكريستيانو رونالدو.
وقال كورتوا، في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الآن أصبح واضحًا مَن هو الرقم 1، أشعر بأنني أقوى من أي وقتٍ مضى".
وتابع: "قمت بالتحضير جيدًا خلال الصيف، تدربت جيدًا وأشعر بأنني بخير. بعد نهاية الموسم الماضي، كانت نسبة الدهون لديّ 8.8% وعند عودتي هذا الصيف بلغت 8.1% وهذا أمرٌ جيد بعد شهرٍ من العطلة، أشعر بشعور جيد وآمل أن يستمر ذلك".
وأكمل: "مقارنة هازارد بكريستيانو؟ لا، إدين هو إدين ولا يجب أن نقارنه بأحد، يجب فقط أن يكون مهمًا للفريق، دعوه يفعل ما اعتاد على فعله في تشيلسي والمنتخب البلجيكي وسيكون كل شيء بخير".
الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية كانت تترقب اختيار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد للحارس الأول ما بين تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.