عموري يُشعل الصراع بين الأهلي والعين الإماراتي

قالت صحيفة "الرياضية السعودية"، بأن اللاعب الدولي الإماراتي "عمر عبد الرحمن عموري" قد تلقى عرض جديد من قبل إدارة نادي العين الإماراتي، وذلك بعد موقف اللاعب الأخير من إدارة نادي الهلال السعودي، والبيان الذي صدر عن مجلس إدارة الزعيم خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت الصحف السعودية، بأن العرض الجديد الذي قدمته إدارة العين ينص على حصول اللاعب على نحو 10 مليون ريال في العام الواحد، وذلك بعدما كان العرض الأول يصل لنحو 15 مليون ريال، ولكن إنسحاب الهلال من الصفقة قد جعل إدارة العين تخفض المبلغ المقدم لعموري.





وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن النادي الأهلي قد دخل سباق المفاوضات مع اللاعب "عبد الرحمن عموري"، وقد قدم أهلي جدة عرض مماثل لعرض الهلال، ولكن اللاعب يفضل البقاء في صفوف الهلال في حالة أتيحت له هذه الفرصة.