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صفقة جديدة على أبواب الزمالك

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:47 ص
صفقة جديدة على أبواب الزمالك
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هاني عصام
 
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يحسم مسئولو نادي الزمالك خلال ساعات صفقة إسلام جابر لاعب فريق مصر للمقاصة والعائد للنادي الفيومي بعد إنتهاء إعارته لصفوف الداخلية.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائي مع اللاعب وإدارة مصر للمقاصة على تفاصيل الصفقة على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.

ويحاول مسئولو الزمالك إنعاش الفريق ببعض الصفقات القوية لتدعيم الصفوف بسبب رحيل بعض النجوم خلال الموسم المقبل.
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