صفقة جديدة على أبواب الزمالك



وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائي مع اللاعب وإدارة مصر للمقاصة على تفاصيل الصفقة على أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة.



ويحاول مسئولو الزمالك إنعاش الفريق ببعض الصفقات القوية لتدعيم الصفوف بسبب رحيل بعض النجوم خلال الموسم المقبل.

يحسم مسئولو نادي الزمالك خلال ساعات صفقة إسلام جابر لاعب فريق مصر للمقاصة والعائد للنادي الفيومي بعد إنتهاء إعارته لصفوف الداخلية.