مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة نقل واخرى سوزوكي ودراجة نارية على طريق بسيون - طنطا بنطاق قرية قرانشو التابعة لدائرة مركز بسيون.



كانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون،بمصرع٦ أشخاص، 3 منهم في موقع الحادث و3 فور نقلهم المستشفى، وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم سيارة سوزوكى بدراجة نارية وسيارة نقل على طريق طنطا - بسيون، بنطاق قرية قرانشو.



وتم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة مستشفي بسيون المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى جامعة طنطا لاسعافهم، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ورفع حطام الحادث وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها