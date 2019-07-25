أبرز أخبار التوك شو الخميس 25-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:36 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أزهري: نشر الصور والفيديوهات دون التأكد من صحتها "شهادة زور"
أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، أن نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها يُعد "شهادة زور".
الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل
وأضاف "عبد العال"، أن الأسبوع القادم سيشهد تحسن في الاحوال الجوية، حيث تنخفض درجة الحرارة بواقع درجتين عن اليوم لتصبح 35 درجة على القاهرة، كما أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة ما بين 10-5 % اليوم.
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
محسن عادل: مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار.. ونتوجه للصعيد
وأوضح أن الرئيس السيسي بإطلاقه الخريطة الاستثمارية كان غرضه أن يوضح للعالم الفرص الموجودة في مصر، مضيفا أن مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار، والتوجه بشدة لمحافظات الصعيد.
تسريب صوتي يكشف فضائح واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان (فيديو)
أذاع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، تسريبًا صوتيًا يكشف فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا.
الرئاسة تكشف تفاصيل لقاءات السيسي اليوم
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.
خبير عسكري يكشف سبب انقلاب سيد قطب على ثورة 23 يوليو
وأضاف أن القيادي الإخواني سيد قطب تمسح في ثورة 23 يوليو في البداية، وبعدما رفض الزعيم جمال عبد الناصر توليه وزارة المعارف، انقلب "قطب" على الثورة ورجالها.
"التضامن": أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا بالصعيد
وأوضح أنهم يستعينوا بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديد خريطة الفقر والمناطق الأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد هي الأكثر فقرًا، وأن محافظة أسيوط الأكثر فقرًا في محافظات الصعيد ويليها سوهاج، ثم قنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أزهري: نشر الصور والفيديوهات دون التأكد من صحتها "شهادة زور"
أكد الشيخ رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، أن نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها يُعد "شهادة زور".
الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل
وأضاف "عبد العال"، أن الأسبوع القادم سيشهد تحسن في الاحوال الجوية، حيث تنخفض درجة الحرارة بواقع درجتين عن اليوم لتصبح 35 درجة على القاهرة، كما أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة ما بين 10-5 % اليوم.
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الجمعة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة طقس يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
محسن عادل: مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار.. ونتوجه للصعيد
وأوضح أن الرئيس السيسي بإطلاقه الخريطة الاستثمارية كان غرضه أن يوضح للعالم الفرص الموجودة في مصر، مضيفا أن مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار، والتوجه بشدة لمحافظات الصعيد.
تسريب صوتي يكشف فضائح واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان (فيديو)
أذاع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، تسريبًا صوتيًا يكشف فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات جماعة الإخوان الفارين إلى تركيا.
الرئاسة تكشف تفاصيل لقاءات السيسي اليوم
كشف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.
خبير عسكري يكشف سبب انقلاب سيد قطب على ثورة 23 يوليو
وأضاف أن القيادي الإخواني سيد قطب تمسح في ثورة 23 يوليو في البداية، وبعدما رفض الزعيم جمال عبد الناصر توليه وزارة المعارف، انقلب "قطب" على الثورة ورجالها.
"التضامن": أسيوط في مقدمة المحافظات الأكثر فقرًا بالصعيد
وأوضح أنهم يستعينوا بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديد خريطة الفقر والمناطق الأكثر فقرًا، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد هي الأكثر فقرًا، وأن محافظة أسيوط الأكثر فقرًا في محافظات الصعيد ويليها سوهاج، ثم قنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان.
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