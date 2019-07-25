عاجل.. ريهام سعيد تعلن عن مفاجأة صادمة مع إعلان عودتها للشاشة من جديد

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد،عن مفاجأة صادمة مع إعلان عودتها للشاشة من جديد لتطل على جمهورها من خلال برنامجها الشهير صبايا، حيث أعلنت، عن عودتها ولم يكتمل شفائها بصورة نهائية,





وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "مش مصدقه إني راجعه شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير بس ألف حمد و شكر، وحشتوني".





كانت ريهام سعيد، أعلنت أنها ستعود لاستئناف برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة" ابتداء من يوم الأحد المقبل.





