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نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:00 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي ويتسلم رسالة من "أبي أحمد" ، ورئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً بالإسكندرية.

 

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي ويتسلم رسالة من "أبي أحمد"

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر المنتزه بالإسكندرية السيد جيدو اندارجاشيو، وزير الخارجية الإثيوبي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

 

رئيس الوزراء يدشن تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً بالإسكندرية

خلال جولته بمحافظة الإسكندرية اليوم، دشن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل 15 أتوبيساً كهربائياً للعمل بالمحافظة، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظ الإسكندرية.

 

تفاصيل لقاء السيسى ورؤساء وفود مؤتمر غاز المتوسط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بقصر المنتزه بالإسكندرية، السادة الوزراء رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

 

النمسا تصدر مذكرة توقيف بحق عنصر استخبارات روسي

أعلنت سلطات النمسا اليوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة توقيف أوروبية ودولية بحق عنصر في الاستخبارات الروسية يشتبه بأنه قام بعمليات تجسس في البلاد طوال أعوام عدة.

 

بريطانيا تكلف سفنها الحربية بحراسة ناقلاتها بمضيق هرمز

كلفت بريطانيا البحرية الملكية بمواكبة السفن التي ترفع علمها في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب قيام إيران باحتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي.

 

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المزيد عن: وزير الخارجية الإثيوبي منتدى غاز شرق المتوسط مؤتمر غاز المتوسط قصر المنتزه بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى استخبارات روسي
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