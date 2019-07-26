مستشار وزير التضامن: لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة مبادرة "حياة كريمة"

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قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن، ومدير برنامج حياة كريمة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضو وزراء ومحافظين لـ16 محافظة؛ لمتابعة ومراقبة تنفيذ مبادرة حياة كريمة.



وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامجه "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستكون المنسق الخاص بالأمانة الفنية باللجنة العليا، مؤكدًا أن كل جنيه من المبادرة سيتجه وسيصرف في مكانه الصحيح.

