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مكافحة الإدمان: 10% نسبة تعاطي المخدرات في مصر وهذا ضعف المعدل العالمي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:31 ص
مكافحة الإدمان: 10% نسبة تعاطي المخدرات في مصر وهذا ضعف المعدل العالمي
مكافحة الإدمان
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق علاج ومكافحة الإدمان بوزارة التضامن، إن عدد المتطوعين بحملات التوعية بخطورة تعاطي المخدرات وصل لـ29 الف متطوع، ويعملون بشكل تلقائي وجميل جدًا.

وتابع "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أن حجم تعاطي المخدرات في مصر أكثر من 10%، وهذا ضعف المعدل العالمي في تعاطي المخدرات.

ولفت إلى أن انتشار تعاطي المخدرات في المحافظات الحدودية أكبر من أي محافظات أخرى، وهذا يرجع إلى وجود تهريب على الحدود.
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